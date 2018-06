Cette nouvelle œuvre extérieure vous donnera mal au cœur (dans le bon sens)

Chaque année, le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) offre aux Montréalais et aux touristes une toute nouvelle œuvre extérieure.

Cette année, vous serez transportés en plein désert alors que l’avenue du Musée a été transformée en dunes mouvantes par NÓS Architectes et MU. Le nom de cette nouvelle œuvre : «Dunes [é]mouvantes».

Lorsque vous faites face à l’œuvre, vous aurez vraiment l’impression que les dunes sont en mouvement grâce aux talents des artistes qui ont travaillé fort sur ce projet.

Des sphères ont été installées à travers les dunes afin de refléter les différents pavillons du musée et elles semblent parfaites pour un petit selfie original, si l’on se fie aux photos qui circulent sur les réseaux sociaux.

L’inauguration officielle des dunes [é]mouvantes aura lieu ce mercredi 20 juin en présence de Pierre Kwenders qui offrira un «DJ set» pour l’occasion. En plus de la musique, il y aura un service de bar extérieur avec des bières de la Microbrasserie 4 Origines. Ça risque d’être assez festif comme lancement et tout le monde est bienvenu et l’accès est gratuit!

Apéro dansant avec Pierre Kwenders

Mercredi 20 juin de 17h à 21h sur l’avenue du Musée

