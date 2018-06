PERREAULT, René "Jean-Noël"



À Montréal, le 14 juin 2018, est décédé monsieur René " Jean-Noël " Perreault, à l'âge de 78 ans. Il était le conjoint de Mme Denise Beaudoin depuis 51 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Noël (Sylvie) et Christine (Jean-Guy), ses soeurs Anita (Pierre) et Lise (Gilles), son beau-frère André (Denise), sa belle-soeur Claudette, ses neveux, nièces, ses cousins, cousines, tout particulièrement Réjean (Réjeanne), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 juin entre 13h00 et 19h00 au complexe:ainsi que le samedi 23 juin à 9h00 en l'église de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie (445, Notre-Dame est, Repentigny) et les funérailles suivront à 9h30.Au lieu de fleurs, un don pour la Société canadienne du cancer serait apprécié.