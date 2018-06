André Robitaille annonce sa rupture avec sa conjointe Martine Francke

André Robitaille a partagé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : sa conjointe Martine Francke et lui se séparent.

C’est sur Facebook que l’animateur et comédien a annoncé ce changement dans la vie de sa famille.

«Il est important de vous communiquer directement ce que nous vivons, question de respect pour vous et question de respect pour nous et notre entourage intime, nous souhaitons le faire à notre façon. C’est la fin de notre couple. Nous tenons à vous partager nous-mêmes la nouvelle, mais nous souhaitons traverser cette étape difficile en privé», a écrit l’homme de 54 ans.

Une relation de longue date

André Robitaille et Martine Francke partageaient leur vie depuis plus de 25 ans. Le couple ne s’est pas étendu sur les raisons de leur séparation et a indiqué qu’il souhaitait vivre cette épreuve en privé.

«Merci de respecter notre souhait, ainsi que pour nos enfants, de nous laisser vivre le tout entre nous. Vous comprendrez que nous ne donnerons aucune entrevue sur le sujet et ne répondrons à aucune question à ce propos», termine le comédien dans son message.