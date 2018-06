Une boutique de papeterie complètement rose ouvre ses portes sur Mont-Royal

L’entreprise montréalaise qui fait dans la papeterie et le lifestyle depuis maintenant 2014 a franchi une nouvelle étape!

Seulement un an après l’ouverture de l’atelier-boutique sur le boulevard Saint-Laurent, Baltic Club a ouvert une toute nouvelle succursale, cette fois sur l’avenue Mont-Royal Est.

Le design a été imaginé et fait par IVYSTUDIO et c’est tout simplement magnifique. Tout est rose et un grand meuble de 20 pieds de long permet de mettre en valeur les fabuleux produits de papeterie.

L’ouverture officielle de la boutique a eu lieu le jeudi 14 juin dernier, depuis, vous pouvez aller acheter toutes sortes de choses comme des cartes de souhaits, un agenda, un calendrier, des guirlandes d’animaux, des crayons, des épinglettes, etc.

Si vous n’êtes pas déjà fan de Baltic Club et ses produits, vous le serez en sortant de là!

Baltic Club – Royal Boutique

1568, avenue Mont-Royal Est

