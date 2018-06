Ce café rose de Montréal offre les cafés glacés à 2$ cette semaine

Ceux qui étaient dévastés par la fermeture temporaire du Pastel Rita seront bien heureux d’apprendre que le café du boulevard Saint-Laurent a rouvert ses portes!

Une publication partagée par Lisa (@lisaaa_yang) le 17 Juin 2018 à 3 :45 PDT

Une publication partagée par Alexe (@acrossthe_universee) le 16 Juin 2018 à 2 :44 PDT

Les rénovations sont terminées et l’équipe est prête à accueillir de nouveau les caféïonomanes du Mile-End.

Une publication partagée par Mathieu Claude (@mathieuclaud) le 16 Juin 2018 à 7 :55 PDT

Une publication partagée par Q U E E N I E S E E (@thequeeniesee) le 18 Juin 2018 à 8 :53 PDT



Pour célébrer le retour tout en rose du café (oui oui, les murs sont maintenant roses!), les cafés glacés et les «cold brew» seront offerts à seulement 2 $! Attention, pour profiter de la promotion, vous devrez avoir l’application TH3RD WAVE sur votre cellulaire.

Une publication partagée par TH3RD WAVE (@th3rdwave) le 16 Juin 2018 à 3 :02 PDT

Une publication partagée par Mathieu Claude (@mathieuclaud) le 17 Juin 2018 à 5 :25 PDT



La promotion sera applicable toute la journée de 8 h à 21 h!



La réouverture et les cafés à 2 $ tombent parfaitement bien avec cette semaine chaude qui s’annonce!

Pastel Rita

5761, boulevard Saint-Laurent

Évènement Facebook

Pour savoir où se cachent les plus beaux spots de Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!