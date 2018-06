Ce nouveau Suzuki nous fait regretter le départ de la marque

Suzuki vient tout juste de présenter en primeur des photos de son nouveau Jimny. Et il est tout aussi angulaire qu’il ne l’était auparavant.

Mais comme la marque a quitté le pays il y cinq ans, nous ne pourrons le voir circuler sur les routes d’ici. C’est avec nostalgie qu’on le réalise puisque son allure est franchement mignonne et rafraîchissante.

Produit depuis 1998, l’actuel Jimny était plus que dû pour une refonte.

Suzuki Jimny 2019 Suzuki

Suzuki n’a pas encore dévoilé tous les détails en lien avec la quatrième génération du Jimny. Or, on sait toutefois qu’il sera assemblé sur un châssis en échelle. Pour ce qui est des suspensions, elles seront rigides et à trois bras. Évidemment, le système 4X4 demeure présent.

Il pourra être livré avec une peinture deux tons. Alors que le toit sera noir, le reste de la carrosserie sera jaune, bleu ou ivoire. Une série de peintures un ton sera aussi offertes.

Suzuki Jimny 2019 Suzuki

Quand on s’attarde à l’habitacle, on constate la présence d’un levier de vitesse associé à une transmission manuelle dont le nombre de rapports semble s’élever à cinq. On note aussi la présence d’un grand écran au centre de la planche de bord qui sert d’interface au système d’infodivertissement.

Pour le moment, le prix de vente du Jimny n’a pas été divulgué.