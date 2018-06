Cyberfraudes de la fin mai: des actions collectives contre la CIBC et BMO

Deux cabinets d’avocats, Siskinds LLP et JSS Barristers, ont entrepris des actions collectives contre la Banque CIBC et la Banque de Montréal relativement à de récents événements de violations de cybersécurité.

À la CIBC, c’est la division des services bancaires directs Simplii Financial qui a été visée par les cyberpirates.

«Les fuites de données ont entraîné le vol de renseignements personnels confidentiels de près de 40 000 clients de Simplii Financial et jusqu'à 50 000 clients de BMO», ont souligné les deux cabinets, lundi, en rendant publiques leurs actions contre les deux banques, précisant que ces chiffres provenaient des défenderesses.

Les deux actions collectives, soumises à la Cour supérieure de l’Ontario à Toronto, sont intentées au nom des clients de Simplii Financial et de BMO. Les plaignants allèguent que «ces banques n'ont pas mis en place les mesures raisonnables et requises afin de protéger les renseignements personnels de ses clients».

Les recours visent à obtenir des dommages compensatoires et punitifs au nom des clients touchés, ont indiqué Siskinds LLP et JSS Barristers.

«Les manquements de CIBC Simplii et de BMO ont eu des répercussions importantes sur la vie privée et les affaires financières des clients, dont la portée n'a pas encore été déterminée, a affirmé Me Sajjad Nematollahi, avocat chez Siskinds LLP. Les institutions financières canadiennes sont tenues d'examiner en permanence leurs systèmes de défense et d'utiliser les meilleures pratiques de l'industrie pour protéger l'information personnelle et financière des Canadiens.»

Les cyberfraudes contre les deux banques sont survenues durant le dernier weekend du mois de mai.