Devrais-je révéler mon amour secret?

J’ai rencontré mon mari alors que nous étions encore aux études et ce fut le coup de foudre de ma part. J’avais 17 ans et je le voyais dans ma soupe. Comme j’avais des parents sévères et catholiques, il n’était pas question de vivre avec lui hors du mariage. Ce que nous avons quand même fait il y a 30 ans alors que je venais d’avoir 18 ans et lui 20. Au grand dam de mes parents, j’ai quitté mes études de médecine, pour devenir infirmière. Mon mari est devenu ingénieur et nous avons eu deux filles. Notre vie s’est déroulée sans remous ni catastrophes, et nos filles viennent à peine de quitter le nid familial.

Lors d’un voyage organisé dans le sud avec l’entreprise pour laquelle mon mari travaille, ma route a croisé celle d’un de ses collègues qui était présent avec sa femme. Nous avons fait connaissance lors du cocktail de bienvenue, pour ensuite nous croiser fréquemment au bord de la piscine ou sur la plage, et trouver beaucoup de plaisir à discuter ensemble.

Je suis alors tombée amoureuse de cet homme. Comme si je revivais les mêmes émois qu’avec mon mari dans notre jeunesse. Ce dernier n’en sait rien, puisque dans les faits, il ne s’est rien passé entre lui et moi. Pas plus que je ne sais ce que cet homme penserait d’une éventuelle idylle avec moi, puisqu’on ne s’est même pas rendu au premier baiser. Mais ça n’empêchait pas mon cœur de battre la chamade chaque fois qu’on se croisait. Je flotte depuis notre retour. Je rêve à cet homme nuit et jour, et j’ose croire, vu sa façon de me regarder et de me toucher le bras en me parlant, que c’est réciproque. Si j’avais les moyens de le faire, je le contacterais sur le champ pour qu’on vive cet amour au grand jour. Comment annoncer ça à mon mari?

Mariée mais prête à sauter dans le vide

Vous êtes une grande romantique ma chère, mais l’atterrissage risque d’être brusque et catastrophique si vous mettez ce projet à exécution sans d’abord assurer vos arrières. Qui vous dit que cette attirance pour cet homme n’est pas juste un feu de paille allumé par le soleil, la beauté des lieux, et une envie de donner un peu de swing à une vie devenue monotone à force de régularité? Et cet homme, a-t-il même eu conscience de cet amour que vous lui portez? A-t-il envie de laisser tomber sa propre vie pour vous suivre? Avant de parler à qui que ce soit de ce qui mijote dans votre tête, prenez grand soin de revenir les deux pieds sur terre et de voir jusqu’à quel point ce n’est pas votre imagination qui vous joue des tours.