PIERRE-NOËL, Jacques Henri



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès du pianiste, chanteur, compositeur, Jacques Henri Pierre-Noël, né le 20 mai 1943, à Port-au-Prince, Haïti, le dimanche 10 juin 2018, à l'Institut de neurologie de Montréal.Il laisse dans le deuil, ses trois fils Pascal-Henri, Stéphane et Henri et leurs épouses Anais Sciarani, Maria Del Carmen Pierre-Noël et Jasmine Bélanger, son ex-épouse Marie-Antoinette Duverger, ses soeurs Claudette Pierre-Noël et Michelle Faublas, ainsi que ses cinq petits-enfants.La veillée mortuaire se déroulera le vendredi 22 juin 2018 de 17h à 21h à laIl y aura une heure de visite supplémentaire avant les funérailles entre 11h et 12h à la maison funéraire.Les funérailles auront lieu le samedi 23 juin à 13h, en l'église Sainte-Geneviève, au 16037 boul. Gouin O., Sainte-Geneviève, Qc.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs.