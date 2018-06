Emilia Clarke dit adieu à son personnage de «Game of Thrones» dans une publication touchante

Emilia Clarke a choisi de partager sur Instagram sa peine de devoir quitter un personnage qu’elle a interprété depuis presque une décennie, Daenerys Targaryen.

La «Mother of Dragons» a souligné avec émotion sa dernière journée sur les lieux de tournage de la populaire série HBO, Game of Thrones.

C’est avec un selfie pris dans un champ de fleur qu’Emilia a décidé de dire «adieu» à la série qui a complètement changé sa vie.

«Je suis montée à bord d’un bateau vers une île pour dire au revoir à l’endroit qui a été ma seconde maison pendant presque 10 ans. Ç’a été tout un voyage, Game of Thrones. Merci de m’avoir donné la vie que je n’aurais jamais cru avoir et la famille qui me manquera pour toujours.»

L’actrice a terminé sa publication avec un émoji de cœur brisé.

La dernière saison de Game of Thrones sera diffusée l’an prochain, en 2019, et ne comprendra que six épisodes, contrairement à 10 pour les autres saisons.