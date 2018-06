Eugenie Bouchard trébuche au dernier tour des qualifications

La Québécoise Eugenie Bouchard s’est inclinée en trois manches de 7-6 (7), 4-6 et 6-4 devant l’Américaine Jennifer Brady, lundi, dans un match de troisième tour des qualifications du tournoi de Birmingham, en Grande-Bretagne.

Ayant fait appel au service du physiothérapeute après la troisième partie de la dernière manche, «Genie» a bien lutté durant 2 h 28 min, mais cela n’a pas été suffisant pour renverser la quatrième tête de série de l’étape pré-tournoi et 77e joueuse mondiale.

Brady a dominé 12-4 au chapitre des as. Chaque athlète a commis cinq doubles fautes et réalisé six bris en 10 occasions. Occupant la 193e place de la WTA, Bouchard a empoché 104 points, soit cinq de moins que sa rivale.

La dernière victoire de la représentante de la Belle Province dans le tableau principal d’un événement du circuit de la WTA remonte au mois de mars à Miami.