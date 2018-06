Geek Squad de Best Buy : Simplifiez-vous la vie !

Le 1er juillet arrive à grands pas, et on le sait, un déménagement peut être source de nombreux stress. Heureusement, la Geek Squad de Best Buy vient à la rescousse pour vous éviter de nombreux désagréments reliés à vos appareils technologiques. Best Buy vous offre conseils et service exclusif pour tous vos problèmes techniques.

La Geek Squad de Best Buy, une brigade d’experts-conseils très cool

Aujourd’hui, la technologie est de plus en plus accessible et nous facilite la vie... En revanche, tous ces appareils évolués et interconnectés sont complexes à installer et à configurer si on veut en profiter pleinement!

Vous venez d’emménager dans un nouvel appartement, avec toute votre technologie à réinstaller et à rebrancher : le wifi, l’imprimante sans fil, les photos de vacances à mettre sur le nuage, la télé intelligente à accrocher au mur, l’assistant vocal à configurer avec les nouvelles lampes que vous avez achetées, le thermostat ou les caméras...

Heureusement, la Geek Squad de Best Buy est là! La Geek Squad, c’est une brigade d’experts qui va vous simplifier la vie en vous conseillant, en installant ou configurant vos appareils technologiques pour vous. Ce qui est long et complexe pour vous est facile et amusant pour les agents de la Geek Squad! En plus, ils répondent à vos besoins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peuvent vous aider en magasin, en ligne ou à domicile.

Quelques conseils précieux à suivre avant de déménager, courtoisie de la Geek Squad

Avant de débrancher vos fils, identifiez-les avec des étiquettes autocollantes.

Rangez dans des sacs distincts et identifiez tous les accessoires qui vont ensemble (télécommandes, batteries, fils, brochures...).

Enveloppez les appareils afin de les protéger des chocs (si vous n’avez pas de plastique bulle, utilisez des draps, des serviettes ou des taies d’oreillers).

N’oubliez pas de réaliser les sauvegardes de vos ordinateurs nécessaires pour ne pas perdre de fichiers ou vos souvenirs précieux.

Le programme de recyclage offert chez Best Buy

Lors de votre déménagement, apportez tous les articles électroniques dont vous voulez vous débarrasser chez Best Buy. Peu importe leur provenance, Best Buy assurera leur recyclage de manière sécuritaire et responsable. Au Québec l’an dernier, les magasins Best Buy ont collecté plus de 700 tonnes de produits électroniques.

Geek Squad est un service exclusif à Best Buy

Service personnalisé et support technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en magasin, en ligne ou à domicile.

Le programme de recyclage de Best Buy accepte tous les appareils électroniques.

