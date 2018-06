La docteure Unetelle et le professeur Tournesol

« Pourquoi au lieu de “le Dr Untel a écrit un livre” peut-on écrire “Dr Untel a écrit un livre” sans article défini » ? demande D. Houx. On ne le peut pas. On ne le devrait pas. Sauf quand on s’adresse par écrit à un médecin, un dentiste, un vétérinaire. Ex. : Chère Docteure Chose. Autrement, l’article est obligatoire devant les titres français docteur ou professeur, etc. C’est copier l’anglais, qui ne tolère pas d’article devant doctor, general, president, etc. que d’oublier le, la, les devant les titres docteur, professeur, consul, juge... : le professeur Tournesol, le général Alcazar... « Et qu’en est-il de “madame”, par exemple ? demande encore notre lecteur. Peut-on dire “la madame” (la madame de la réception m’a parlé) » ? On peut, pour rire ou si l’on est un enfant. Autrement on dira : « la dame de la réception m’a parlé ». Le terme « monsieur » peut plus facilement être employé de manière autonome. Ex. : Tu as vu le monsieur avec le grand chapeau ?