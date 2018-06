Je me souviens de ma première rencontre avec Pierre Lavoie comme si c’était hier. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner, à nos tables respectives, dans un resto pas loin de TVA. On a discuté des Expos avant que notre discussion bifurque sur son intention de trouver un programme qui motiverait les jeunes à participer à des défis santé dans les écoles. Aujourd’hui, le Grand défi Pierre Lavoie est devenu un événement majeur au Québec.

Photo courtoisie, Daniel Auclair

En 1999, Pierre Lavoie a pédalé en solo 650 km en 24 heures sur un parcours ceinturant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fin de semaine, près de 1000 cyclistes ont effectué un parcours de plus d1000 kilomètres. Sur la photo, on aperçoit Lynne Routhier, la conjointe de Pierre Lavoie, leur fille Joly-Ann Lavoie et Pierre Lavoie.

Photo courtoisie, Daniel Auclair

Après avoir complété leur Grand défi Pierre Lavoie au Stade olympique, on apercevait Pierre Lavoie et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo courtoisie, Daniel Auclair

Québecor est un fidèle partenaire du Grand défi Pierre Lavoie. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est entouré des membres de son équipe, Claude Foisy, Marc Tremblay, Josée Ross et Jean B. Péladeau.

Photo courtoisie, Daniel Auclair

Le Grand défi Pierre Lavoie maintient un climat de bonne camaraderie. L’équipe de Salut Bonjour! était composée de Sabrina Cournoyer, Daniel Melançon, Gino Chouinard, qui en était à son troisième GDPL, Mathieu Roy, Georges Pothier et Patrick Benoit.

Photo courtoisie

Le comédien Vincent Gratton, l’humoriste Philippe Laprise et le réputé chef Louis-François Marcotte ont participé au 10e Grand défi Pierre Lavoie.

Photo Jean-Pierre Robert

Jean-François Trudeau est en compagnie de Patrick St-Denis, Sylvain Loiselle, Enzo Reda, Guy Carbonneau, Robert Dumas, Sun Life Financière, et Stéphane Poulin.

Photo Jean-Pierre Robert

Dans le cadre du GDPL, le Canadien a remis la somme de 5000 $ à l’école l’Envolée de Franprix. Le jeune élève est en compagnie de Guy Carbonneau, Gilles Pedneault, professeur d’éducation physique, Francis Bouillon, Sylvain Loiselle et Nancy Brochu, directrice de l’école.