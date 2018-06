Le meilleur resto caribéen de Montréal ouvre une magnifique succursale au centre-ville

La rue Crescent vient de gagner un nouveau joueur et un maudit bon à part de ça! L'un des meilleurs restaurants caribéens en ville a ouvert sa deuxième succursale sur la célèbre rue du centre-ville de Montréal!

À LIRE AUSSI: 7 nouveaux restos à tester dès que possible

Une publication partagée par Daniel Finkelstein (@themakeco) le 14 Juin 2018 à 8 :45 PDT

Le Lloydie’s, ce comptoir-lunch adoré du Mile-End, a décidé d’offrir son poulet jerk et ses patties maison aux gens du centre-ville.

Une publication partagée par Lloydie’s (@lloydies.mtl) le 10 Juin 2018 à 9 :03 PDT

Une publication partagée par Lloydie’s (@lloydies.mtl) le 10 Mai 2018 à 3 :04 PDT

La première adresse du restaurant, qui a ouvert ses portes il n'y a même pas encore un an, est tellement populaire que les propriétaires ont voulu ouvrir une seconde succursale.



Une publication partagée par celia spenard-ko (@ceeesk) le 13 Juin 2018 à 5 :35 PDT

Une publication partagée par Lloydie’s (@lloydies.mtl) le 12 Juin 2018 à 2 :02 PDT



Le local du centre-ville a complètement été transformé par l’entreprise montréalaise The Make co. et c’est MA-GNI-FIQUE! Impossible de ne pas tomber en amour par dessus la tête avec les couleurs vives, les imprimés funkys, les petits détails rigolos, le néon jaune, et le rum bar!

Une publication partagée par Lloydie’s (@lloydies.mtl) le 16 Juin 2018 à 8 :18 PDT

Une publication partagée par Chris Tapia (@bychristapia) le 14 Juin 2018 à 12 :53 PDT



Le lieu a du caractère, tout comme la première succursale du restaurant, situé sur la rue Saint-Viateur.

Une publication partagée par Daniel Finkelstein (@themakeco) le 15 Juin 2018 à 2 :19 PDT

Une publication partagée par willd (@funemployments) le 17 Juin 2018 à 12 :07 PDT



Contrairement à l’adresse du Mile-End, celle du centre-ville est davantage un restaurant comme on a l’habitude de fréquenter. Le menu sera très similaire (on ne change pas une formule gagnante), mais l’offre gourmande et alcoolisée sera plus développée.

Une publication partagée par Lloydie’s (@lloydies.mtl) le 14 Juin 2018 à 1 :46 PDT

Une publication partagée par Erik Leijon (@eleijonmtl) le 13 Juin 2018 à 12 :25 PDT



Bref, une nouvelle adresse à tester dès que possible!

Lloydie's Crescent

2145 rue Crescent

Pour savoir où bien manger à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!