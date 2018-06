Legault Superman

À n’en pas douter, et quoi qu’il en dise dans le but de projeter l’image du travailleur acharné, le chef caquiste s’accordera lui aussi des jours de vacances cet été. Tout comme le feront les chefs des autres partis.

À ses yeux, notre modèle québécois encourage la ruse et décourage l’honnêteté, et la loi du moindre effort prévaut trop souvent. Un pas de plus et M. Jolin-Barrette traitait les Québécois de fainéants. Comme si la situation pouvait se résumer à la volonté de travailler ou non des gens.