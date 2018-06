Les 21 plus beaux looks des MTV Movie & TV Awards

Les vedettes les plus cool du petit et du grand écran se sont réunies dans leurs plus beaux habits sur le tapis rouge des MTV Movie & TV Awards.

L’évènement avait lieu le samedi 16 juin en soirée,mais la soirée est officiellement diffusée sur MTV ce lundi 18 juin à 21 h. Pas de panique, vous n’avez rien manqué!

Question de donner un avant-goût, voici 21 stars qui ont «volé le show» sur le tapis rouge de cette soirée de récompense.

1. Nick Jonas

2. Camila Mendes de Riverdale

3. Hart Denton, Mädchen Amick et Lochlyn Munro de Riverdale

Adriana M. Barraza/WENN.com

4. Alisha Boe de 13 Reasons Why

Adriana M. Barraza/WENN.com

5. Dylan Minnette de 13 Reasons Why

6. Finn Wolfhard de Stranger Things

7. Lili Reinhart de Riverdale

8. Kim Kardashian

9. Les gars de Jersey Shore

Adriana M. Barraza/WENN.com

10. Katherine Langford de 13 Reasons Why

Adriana M. Barraza/WENN.com

11. Miles Heizer de 13 Reasons Why

12. Noah Schnapp de Stranger Things

13. Vanessa Morgan de Riverdale

Adriana M. Barraza/WENN.com

14. Madeleine Petsch de Riverdale

Adriana M. Barraza/WENN.com

15. Yara Shahidi de Grown-ish

16. Olivia Munn

17. Gaten Matarazzo de Stranger Things

Adriana M. Barraza/WENN.com

18. Sadie Sink de Stranger Things

19. Dacre Montgomery de Stranger Things

Adriana M. Barraza/WENN.com

20. Zendaya

21. Tommy Dorfman de 13 Reasons Why

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!