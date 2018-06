Les voyageurs sont fascinés par cette piscine naturelle en forme de 8

Le saviez-vous? Il existe en Australie un parc national où on peut se baigner dans une piscine naturelle en forme de 8 particulièrement photogénique, au bord de l’océan.

Le Figure Eight Pools Royal National Park est situé à environ 1 h de Sydney. On y trouve plusieurs beautés naturelles et sentiers de randonnée, mais c’est surtout son bassin aux airs de chiffre 8 qui retient l’attention des voyageurs.

Pour s’y rendre, il faut faire une randonnée de 6 km sur une piste que l’on qualifie de difficile (3 à 4 h aller-retour).

Il est primordial de visiter la «piscine» uniquement à marée basse et quand la mer est calme, car le site peut devenir dangereux.

D’ailleurs, sur le site internet du parc national, on peut lire une foule de mises en garde qui laissent croire que les autorités sont un peu «à boutte» des visiteurs mal préparés ou imprudents.

En voici quelques-unes (que l'on a traduites); prenez des notes!

- «Il y a tout le temps des gens qui se blessent à Figure Eight Pools.»

- «Les chevilles et poignets foulés sont des blessures fréquentes, car les gens glissent sur les rochers ou empruntent le mauvais sentier.»

- «Si vous devez faire la randonnée, consultez une carte. Et portez les souliers adéquats, parce que ce n’est pas l’endroit pour les gougounes ou les talons hauts.»

Et la plus... directe:

- «Trouvez un meilleur endroit pour vos selfies. Au lieu de vous casser un membre à Figure Eight Pools, prenez des photos dans un autre bel endroit. Évitez les foules pour lesquelles Figure Eight Pools est désormais fameux.»

Un petit tour sur les réseaux sociaux tend à prouver que plusieurs personnes ne se laissent pas décourager par ces avertissements. Il existe même des tours guidés...

Il faut dire que le site est assez unique.

Iriez-vous?

