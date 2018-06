Mont Royal : Montréal veut mettre fin au vélo de montagne

La Ville de Montréal veut serrer la vis aux adeptes de vélo de montagne en les dissuadant de pratiquer leur sport sur le mont Royal et en les amenant à utiliser des aménagements alternatifs.

Interdit depuis plus de 30 ans, mais toléré par les autorités, le vélo de montagne sur le mont Royal préoccupe de plus en plus les Montréalais qui s’inquiètent des problèmes d’érosion sur le milieu forestier. L’administration de Valérie Plante a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes cette année.

« C’est un règlement de la Ville qui n’a jamais été appliqué parce que c’est compliqué de mettre des policiers derrière les arbres, mais oui, c’est illégal de faire du vélo sur le mont Royal », confirme Hadrien Parizeau, conseiller municipal associé en matière de sports et de loisirs.

« Il y a de plus en plus de sentiers de vélo qui détruisent la montagne chaque année, ça crée de l’érosion, ça détruit la flore et on risque de perdre le mont Royal. Je ne pense pas que les Montréalais veulent ça », ajoute-t-il.

M. Parizeau confirme que lui et Luc Ferrandez, responsable des grands parcs, tenteront de mettre un frein à cette pratique illégale en installant des aménagements alternatifs au parc Frédéric-Back.

Selon Vélo Québec, plus de 151 000 adultes montréalais pratiquaient le vélo de montagne en 2015. Hadrien Parizeau assure aussi que des consultations publiques auront lieu prochainement concernant ce dossier.

Demande de légalisation

L’organisme Sentiers Royal, qui souhaite légaliser le vélo sur le mont Royal, réitère qu’il est essentiel d’autoriser les cyclistes sur la montagne.

« Montréal n’a en ce moment aucune infrastructure pour le vélo de montagne, alors qu’il y a plein de villes en Amérique du Nord qui ont aménagé ce sport à New York ou même à Toronto », explique Gabriel Michaud, porte-parole de Sentiers Royal.

« Nous, on veut légaliser et encadrer le vélo de montagne ici. On ne veut pas faire une légalisation sauvage. On veut aménager des sentiers pour s’assurer que les gens restent sur une partie de la montagne et éviter que les sentiers s’élargissent et aillent un peu partout sur le mont Royal. »

Selon M. Michaud, les arguments par rapport au fait que le vélo de montagne nuirait au mont Royal sont en partie biaisés et ne reposent pas sur la science ou une analyse profonde.

Endroit unique

Thomas Gehrig, qui pratique le vélo de montagne depuis sept années sur le mont Royal, indique que la montagne est le seul lieu accessible sans voiture pour les gens qui pratiquent ce sport à Montréal.

« Nous, on ne fait pas du vélo pour détruire la montagne. On le fait parce qu’on aime ça et on le fait de façon respectueuse. On n’a pas besoin de prendre de voiture parce que c’est au centre de la ville, même pas [besoin] de transport en commun pour y aller et c’est gratuit. C’est vraiment un lieu unique », souligne M. Gehrig.

Le jeune homme ajoute aussi que ce ne sont pas tous les cyclistes qui ont une automobile et les moyens de quitter la métropole pour pratiquer leur sport en région.

Un pari perdu d’avance, selon Vélo Québec

L'organisme Vélo Québec affirme être déçu par le fait que la Ville de Montréal souhaite toujours interdire le vélo de montagne sur le mont Royal.

« C’est un peu se mettre la tête dans le sable de se dire qu’on va aller aménager ailleurs et toujours interdire le vélo sur la montagne. Je louange le fait qu’on veut aménager d’autres terrains que le mont Royal, mais ça ne sera jamais comparable au dénivelé naturel de la montagne que les cyclistes vont toujours rechercher », mentionne Francis Tétrault, responsable du vélo de montagne à Vélo Québec.

« C’est malheureusement un pari perdu d’avance. On va le gagner en partie, ça va convenir et ça va être super intéressant pour certains d’avoir des aménagements alternatifs, mais je crois qu’il faut aussi légaliser et encadrer le vélo de montagne sur mont Royal. »

M. Tétrault souligne que la solution idéale est d’aménager des sentiers de vélo de montagne sur le mont Royal en plus d’installer des infrastructures alternatives sur différents sites dans la métropole.

« Si on ne fait pas ça, les gens vont continuer à faire du vélo un peu partout sur le mont Royal et le même problème va revenir dans cinq ans », laisse-t-il tomber.