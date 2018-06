Montréal, capitale de la pauvreté chez les enfants au Québec

TORONTO | Un décompte du pourcentage d'enfants vivant sous le seuil de la pauvreté par circonscription électorale fédérale réalisé à la grandeur du pays montre que les taux de pauvreté infantile au Québec sont les plus alarmants à Montréal.

Selon l'analyse menée par l'organisme Campagne 2000 dévoilée lundi, quatre des 30 circonscriptions affichant le plus haut taux de pauvreté chez les enfants au pays se trouvent au Québec, et plus précisément à Montréal.

La circonscription de Ville-Marie–Le-Sud-Ouest–Île-des-Sœurs est la première québécoise et cinquième canadienne à figurer à ce triste palmarès, avec 38,1 % d'enfants vivant dans des familles à faible revenu.

Les circonscriptions de Bourassa (12e rang, 32,9 %) et de Saint-Léonard (16e, 31,9 %) occupent les deuxième et troisième places au Québec. La circonscription de Papineau, représenté par le premier ministre Justin Trudeau, vient au 4e rang québécois et 27e canadien avec un taux de pauvreté de 29,1 %.

Il est à noter que 11 des 18 circonscriptions que compte l'île de Montréal se trouvent dans le quintile où le taux de pauvreté est le plus élevé au pays.

Par contre, le Québec se démarque aussi au Canada alors que la grande majorité des circonscriptions où le taux de pauvreté infantile est le plus bas se trouvent aussi dans la province, notamment dans la région de Québec et en banlieue de Montréal.

Selon Campagne 2000, les circonscriptions où les taux de pauvreté sont les plus élevés présentent des taux de chômage plus élevés que la moyenne, ainsi qu'une plus grande proportion d'immigrants de première génération et de personnes issues de minorités visibles.

«La pauvreté signifie que beaucoup trop d'enfants un peu partout au pays ont faim, ont des problèmes de santé et vivent du stress hors du commun pour leur âge», a souligné la coordonnatrice nationale de Campagne 2000, Anita Khanna, par communiqué.

L'organisme estime que, malgré des efforts mis de l'avant par le gouvernement fédéral pour mettre fin à la pauvreté, beaucoup d'efforts restent à faire.

«Comme chaque circonscription fédérale au Canada compte un nombre important d'enfants et de familles en situation de pauvreté, toutes les collectivités, tous les députés de la Chambre des communes et tous les partis politiques sont concernés par l'éradication de la pauvreté au Canada», a rappelé Mme Khanna.