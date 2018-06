Tom Brady pense à la retraite

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a indiqué qu’il pensait à la retraite, mais qu’il allait continuer de jouer aussi longtemps qu’il appréciera le sport, lors d’une entrevue avec Oprah Winfrey diffusée dimanche.

Brady, qui soufflera 41 bougies le 3 août, avait laissé planer le doute lorsqu’il s’était absenté des premières activités d’équipe au mois de mai. Il avait toutefois fait son apparition au minicamp obligatoire, il y a deux semaines.

«Je pense plus [à la retraite] maintenant que par le passé, a concédé celui qui a remporté cinq Super Bowls jusqu’ici. Je vois que la fin s’approche, plus tôt que tard.»

Le joueur-vedette a toutefois indiqué qu’il avait encore la passion pour le football.

«[Je continuerai] aussi longtemps que j’aime m’entraîner et me préparer et que je suis prêt à m’y consacrer. Je crois qu’il y a encore des choses à accomplir.»

Brady a toutefois indiqué que la naissance de ses enfants a toutefois changé sa vision des choses. «J’ai des enfants que j’aime et je ne veux pas être un papa qui n’est pas là pour les conduire à leurs matchs», a-t-il avancé.

Brady entamera une 19e saison en 2018. Il a pris part à 253 matchs en carrière, cumulant 66 159 verges en 5629 passes complétées. Il a réussi 488 passes de touché et subi 160 interceptions.