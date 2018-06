Toys"R"Us à la recherche d'un nouvel expert en jouets

Votre enfant adore jouer et tester mille et un jouets? L'entreprise Toys"R"Us a peut-être un emploi pour lui, alors qu'elle a annoncé lundi être à la recherche du plus grand expert en jouets au pays pour combler le poste bientôt vacant de «président-divertissement général».

Le candidat idéal, un préadolescent, doit être enthousiaste, énergique et adorer jouer et s'amuser, a énuméré l'entreprise. Son rôle consistera à voyager d'un bout à l'autre du pays pour tester et recommander des jouets.

«Il s'agit de l'un des postes les plus excitants au sein de notre entreprise, car il n'y a pas meilleure façon pour nous de connaître nos consommateurs et les enfants canadiens que d'en avoir un comme conseiller de confiance à bord», a détaillé la présidente de Toys"R"Us Canada, Melanie Teed-Murch.

Pour remplir son rôle, l'expert en jouet recevra des nouveautés tout au long de l'année, avant même leur arrivée sur les tablettes des magasins. Il pourra ainsi se familiariser avec, afin d'en faire la promotion en tournant des vidéos et en prenant part à des événements.

L'actuel président-divertissement général de Toys"R"Us Canada, Émile Burbridge, passera le flambeau à son successeur après la période des Fêtes pour prendre sa «retraite» afin de se consacrer à ses études au secondaire.

Les parents curieux d'en savoir plus peuvent cliquer ici.