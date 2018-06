«Un excellent échange de Marc Bergevin» - Phillip Danault

L'échange impliquant les attaquants Max Domi et Alex Galchenyuk a été bien accueilli par les joueurs du Canadien de Montréal Phillip Danault et Nicolas Deslauriers.

«C'est un excellent échange de Marc Bergevin, a dit Danault sur les ondes de TVA Sports, lundi. On sait qu'il voulait de l'énergie et une bonne éthique de travail et on en a un exemple parfait avec l'acquisition de Max.»

Danault admet que le Tricolore a manqué d'intensité et de régularité la saison dernière et que la venue de Domi aidera à améliorer cet aspect.

«Ça faisait partie des choses à améliorer et c'est un très bon début, a-t-il indiqué. Il cadrera parfaitement dans le style de l'équipe. Je n'enlève rien à Alex, c'est un excellent joueur, mais c'est arrivé comme ça.»

Même son de cloche du côté de Deslauriers.

«On attend Max les bras ouverts, a déclaré le Québécois à TVA Sports. Je suis passé par là et un changement d'air peut parfois faire du bien à une carrière.»

Certains comparent Domi à Brendan Gallagher et Deslauriers admet qu'il y a certaines ressemblances entre les deux joueurs.

«Je n'ai pas eu la chance de jouer beaucoup contre lui, mais il a eu de bonnes statistiques par le passé et il a du chien sur la glace. C'est une bonne comparaison.»