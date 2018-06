Un nouveau radar météo pour Montréal

Attendez-vous à voir les alertes météo gagner en précision. Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) a annoncé en février 2017 le remplacement de son réseau de radars.

Désuets à 75 %, la trentaine de radars du Service météorologique avaient cruellement besoin d’un peu d’amour. « Un contrat de 83 millions $ a été attribué pour l’achat et l’installation de 20 nouveaux radars d’ici le 31 mars 2023 », précise le météorologue de sensibilisation aux alertes d’ECCC, Alexandre Parent.

Du lot, un radar météo de 4 M$ construit à Blainville remplacera celui de McGill, vieux de 50 ans, et améliorera les prévisions.

Indispensable pour vous dire, à la minute près, quand votre partie de golf ou votre pique-nique sera ruiné par la pluie, les radars météo sont les outils les plus précieux du prévisionniste après le thermomètre.

En Septembre

Le radar de Blainville sera mis en service le 30 septembre 2018 et couvrira tout le sud du Québec. Montréal était la seule grande ville au pays qui n’était pas couverte par un radar du ministère. Tandis que Québec est couvert par le radar de Villeroy, et Saguenay par le radar du Lac Castor, des radars appartenant à ECCC, Montréal devait se contenter d’une location.

Depuis des dizaines d’années, le gouvernement louait à gros prix le radar universitaire de McGill, à Sainte-Anne-de-Bellevue, construit en 1968 et obsolète aujourd’hui.

Verglas, tornades et orages

La portée Doppler du radar de Blainville (240 km) et sa technologie, dite à polarisation double, permettront de mieux distinguer les types de précipitation dans un nuage, pluie, grêle, grésil, neige. On pourra aussi mieux détecter les tornades et les orages violents.

Contrairement aux anciens radars, il sera possible de mieux discriminer les échos radar provenant des oiseaux et des insectes, ces derniers constituant souvent une source d’erreurs dans les données.

Jeudi sera le jour le plus long de l’année. À 6 h 07, ce sera le solstice d’été. Ou si vous préférez, le début officiel de l’été dans l’hémisphère Nord.