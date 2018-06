Un repos qui a fait beaucoup de bien

Pour une rare fois, les joueurs de l’Impact ont pu profiter d’une longue fin de semaine de trois jours.

« On est tous différents et je ne sais pas comment les joueurs ont profité cette petite coupure, mais c’est vrai que parfois ça fait du bien de s’oxygéner et de sortir un peu l’esprit du quotidien », a mentionné Rémi Garde.

Et effectivement, ses joueurs ont senti que cette pause était essentielle à ce stade-ci de la saison.

« C’était nécessaire, ça nous permet de prendre un pas de recul et c’est toujours plus facile quand on le fait à la suite d’une victoire », a avoué Daniel Lovitz.

Samuel Piette a profité de ce répit pour décrocher un peu du foot.

« Il faisait beau, alors je ne me suis pas enfermé en dedans à regarder la télé. J’ai regardé la Suisse contre le Brésil et c’est pas mal le seul match que j’ai vu.

« Ça fait du bien de décrocher et de changer d’air pour se ressourcer. Ça fait du bien physiquement aussi parce qu’on a travaillé fort dans les dernières semaines pour s’en sortir. »