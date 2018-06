Un vélo électrique conçu au Québec qui plaît beaucoup aux... amish!

Pédaler électrique devient de plus en plus tendance. D’abord recherché par une clientèle plus âgée, le vélo électrique gagne en popularité auprès des plus jeunes, constate Jonathan Leblanc, directeur du marketing chez Velec.

Velec voit sa clientèle rajeunir et connaît aussi du succès chez nos voisins américains.

« Les personnes de 50 ans et plus sont encore les principaux acheteurs, mais on connaît un rajeunissement de la clientèle. Surtout en milieu urbain, les jeunes professionnels se montrent de plus en plus intéressés par le produit pour pouvoir se déplacer sans trop transpirer vers le travail. Ils recherchent un moyen de transport confortable et vert. »

Avec le vélo électrique, les adeptes ont le choix de pédaler comme sur une bicyclette ordinaire ou d’avoir l’assistance du moteur électrique pour monter une côte ou limiter leur effort. Ils ont aussi l’option de s’en servir comme s’ils étaient sur une moto. Impossible toutefois pour eux d’aller aussi vite. La vitesse maximale permise sur un vélo électrique est de 32 km/h.

À l’instar des véhicules électriques, il commence à y avoir des incitatifs pour l’achat de vélo mû à l’électricité.

M. Leblanc applaudit la récente décision de la Ville de Laval d’offrir une subvention de 400 $ pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Elle serait la première municipalité à mettre en place une telle mesure pour encourager les citoyens à adopter un mode de transport actif et fournir une alternative à l’achat d’un véhicule supplémentaire.

Percée aux États-Unis

Velec effectue 80 % de ses ventes au Canada, le reste aux États-Unis, un marché que la PME développe depuis deux ans avec un succès qui s’est accéléré durant la dernière année.

Ses vélos sont vendus chez une quarantaine de détaillants dans plusieurs États, dont la Californie et la Floride. Ils sont aussi fort populaires auprès d’une clientèle inattendue, la communauté amish. Elle qui se tient habituellement à l’écart du progrès a montré récemment une ouverture envers certaines technologies modernes.

« Il revient à un dirigeant de la communauté de décider si ses membres peuvent utiliser des outils ou des véhicules. Ils achètent maintenant nos vélos. C’est un marché que nous n’avions pas identifié, mais que nous sommes contents de desservir. »

Velec profite d’une bonne pénétration au Québec avec un réseau de 70 détaillants. Depuis ses débuts en 2005, l’entreprise a vendu 20 000 vélos électriques.

Un vélo sur mesure ou presque

Velec offre plusieurs modèles de vélos électriques, qui se détaillent entre 1999 $ et 4400 $, pour répondre aux différents besoins de sa clientèle. Certains sont vendus en deux versions, pliables et non pliables. Il y aussi des modèles tout terrain (du genre fat bike).

« Le client peut bâtir son vélo selon ses besoins, explique M. Leblanc. Il peut choisir, par exemple, de faire installer une batterie plus ou moins forte. Tout dépend de la distance qu’il compte parcourir avec son vélo. »

L’autonomie des batteries varie de 40 km à 60 km si l’engin est mû exclusivement par la force du moteur. Avec un effort continu de pédalage, l’autonomie de la batterie permet de parcourir jusqu’à 120 km, selon M. Leblanc, qui est le fils du fondateur de l’entreprise, Michel Leblanc.

La conception des produits est réalisée au Québec, plus précisément à Alma par une boîte de designers avec qui Velec fait affaire depuis plusieurs années. L’assemblage se fait en Asie et est supervisé par un employé de la PME sur place.

La compagnie