Un youtuber américain démolit La Ronde en 9 points dans une vidéo percutante

Un jeune youtuber américain, qui gère une chaîne consacrée aux parcs d’attractions partout dans le monde, est passé par La Ronde l’année dernière et disons qu’il n’a pas adoré son expérience. Sa vidéo, mise en ligne en décembre, fait beaucoup réagir et continue de recevoir des commentaires de Québécois qui acquiescent ou qui défendent leur parc chaque semaine.

«Je ne pensais pas qu’un parc puisse être aussi mauvais, mais Six Flags [la compagnie américaine qui possède La Ronde depuis le début des années 2000] opère ici ce que je considère être le pire parc d’attractions que j’ai visité de ma vie», écrit le prénommé Taylor sous sa vidéo de 11 minutes qui ramasse le parc de l’île Sainte-Hélène.

Tout y passe: le stationnement, les manèges, les employés, la foule, etc. Celui qui a déjà testé plus de 500 montagnes russes et des dizaines de parcs est-il un peu de mauvaise foi? À vous de juger.

Voyons un peu ses 9 points:

1. La file d’attente pour entrer est interminable, même lorsqu’on a sa passe en main

Capture d'écran

Ici, les images parlent d’elles-mêmes. La file est longue même pour les abonnés. «Comment est-ce possible de prendre autant de temps pour simplement avancer et scanner sa carte?», se demande l’adepte des sensations fortes.

2. La foule y serait complètement désagréable

Le critique décrit la foule, majoritairement adolescente, comme la pire jamais rencontré dans un parc d’attractions. «La clientèle était horrible, personne ne respecte les règles: les gens poussent et ils coupent la ligne chaque fois.»

Ici, Taylor ajoute que c’était aussi très difficile à gérer à cause de la barrière de la langue. «Je ne pouvais même pas leur dire d’arrêter parce qu’ils parlaient une autre langue.»

Hum.

3. Les employés ne sont pas serviables

Les employés ne font rien pour faciliter l’expérience des clients, constate le youtuber. Ils ne surveillent pas le comportement de la clientèle, ils sont bêtes et ils ne sont pas serviables.

4. Pas d’ombre nulle part

Le critique mentionne que la chaleur se fait particulièrement ressentir à La Ronde, car contrairement aux autres parcs, il n’y a rien d’installé pour faire de l’ombre aux clients qui attendent de longues heures. Et justement...

5. Les files d’attente sont beaucoup trop longues

Capture d'écran

Selon le jeune homme, le temps d’attente était respectable pour tous les vieux manèges, mais dès qu’il s’agit d’une attraction populaire, les délais avant de monter à bord sont de trop. Beaucoup de manèges avaient aussi des wagons en réparation durant les heures d'ouverture, ce qui aurait encore plus ralenti le processus.

6. Le nombre incroyable de manèges fermés

Capture d'écran

Le monstre était fermé, mais ce n’était indiqué nulle part. Pourquoi? Le Cobra est fermé pour toujours, mais il est encore là. Pourquoi? La maison hantée était fermée. Pourquoi? Voilà des questions auxquelles Taylor affirme ne pas avoir obtenu de réponse.

7. Une poutine, c’est un repas? Et une queue de castor alors?

Avec la passe Six Flag, le critique pouvait aller se chercher un repas inclus. Mais il a eu la surprise d’apprendre qu’à La Ronde, la poutine et les queues de castor sont considérées comme un repas. Le jeune homme était fâché.

Bien évidemment, les Québécois s’activent dans les commentaires sous la vidéo. «Une poutine, chez nous, c’est un repas», disent-ils.

8. En gros, c’est laid

L’aménagement paysagé est maintenu au strict minimum et la vétusté de l’équipement laisse à désirer. «Et ok, il y a un joli lac au milieu, mais pourquoi ne peut-on pas faire le tour?», remarque celui qui court les manèges.

9. Le Super Manège

Le critique a vraiment détesté le Super Manège, qui s’est d’ailleurs mérité une 7e position dans un top des pires montagnes russe de tous les temps... toujours selon lui. «Juste stupide. Ça fait mal. Tu te cognes la tête partout et ça ne fait pas grand-chose. On dirait un manège de foire ambulante. Pourquoi cette chose existe?»

Si vous êtes un fan de montagnes russes du monde, voici les neuf autres positions:

En dépit de ces neuf reproches, mentionnons quand même quelques points positifs soulevés par le youtuber: l'emplacement sur une île, c’est joli (mais sans plus), le Goliath est vraiment bien, comme le Démon qui a l’air cool. Ça fait le tour.

En conclusion, si La Ronde se donnait la peine d'arranger quelques trucs, précise le vidéaste, ça pourrait devenir vivable. Mais pour l’instant, «n’y allez pas à moins que ça soit pour pouvoir le rayer de votre liste d’endroits à essayer, et puis n’y retournez jamais», conclut-il.

Voici la vidéo complète de 11 minutes: