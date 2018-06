[VIDÉO] La Tesla d’un réalisateur hollywoodien filmée en train de brûler

Le constructeur de véhicules électriques Tesla fait face à un nouveau coup dur après que l’actrice américaine Mary McCormack ait publié une vidéo d’une Model S en flammes dans une rue de Los Angeles.

«Ceci est ce qui est arrivé à mon mari et à sa voiture aujourd’hui (samedi 16 juin, NDLR)», a écrit sur son compte twitter Mary McCormack, mariée au réalisateur Michael Morris.

Le message est accompagné d’une vidéo de 45 secondes montrant une berline Model S de Tesla à l’arrêt, le côté gauche en feu. La vidéo avait déjà été visionnée plus d’un million de fois lundi.

