YouTube Music: Google s’attaque à Spotify au Canada

Fans de musique, vous risquez de devoir faire un choix déchirant dans les semaines à venir: garder Spotify, ou essayer YouTube Music Premium?

À compter d’aujourd’hui, le service YouTube Music est offert à tous les Canadiens. C’est une application de streaming musical avec du contenu personnalisé, des playlists, etc.

En fait, ce n’est pas que YouTube Music qui débarque au Canada, mais aussi YouTube Premium, anciennement connu en tant que YouTube Red chez nos voisins du Sud.

Vous pouvez vous abonner à YouTube Music pour 9,99 $ (le même prix que Spotify), ou à YouTube Premium pour 11,99 $ (17,99 $ plan familial). YouTube Premium offre les services de Music, en plus des services premium normaux de la plateforme.

L’interface YouTube Music Premium

Capture d'écran

Les fonctions

Pour se distinguer des autres services musicaux similaires, YouTube explique sur son blogue que Music offre des «titres rares qui ne se trouvent que sur YouTube ». Il faudrait des exemples, parce que nous avons cherché la chanson Identify de Natalie Imbruglia et trouvé que les versions karaoké, qui sont également disponibles chez des compétiteurs. Music nous a listé le vidéoclip de la chanson, mais il est disponible sur YouTube depuis des années.

Music proposera des chansons selon vos goûts, mais aussi, selon l’endroit où vous êtes. Évidemment, il y a des playlists déjà faites, comme Soothing Québécois Voices (voir capture d’écran ci-haut) avec du Bruno Pelletier. C’est vrai qu’il est soothing, Bruno.

Là où Music sera très intéressant, c’est la fonction de recherche intelligente. Vous cherchez une chanson, mais vous avez oublié le titre? Une description approximative pourra vous aider. L’exemple donné par Google, c’est: clip des Spice Girls à saveur spatiale qui se déroule dans le désert pour Say You’ll Be There.

Avec un compte Premium, vous avez également l’option d’écouter hors-ligne. Assurez-vous d’avoir une connexion Internet lors du téléchargement et beaucoup d’espace sur votre appareil, cependant.

Et YouTube « red » ?

Il faudra s’habituer à l’appeler YouTube Premium.

Ce service, déjà disponible dans d’autres pays depuis un bon moment, vous offre l’écoute en arrière-plan, la suppression de pubs et téléchargements un peu partout sur YouTube. Vous avez accès aux projets YouTube Originals comme l’excellente série Cobra Kai, sans devoir payer pour chaque épisode individuellement.