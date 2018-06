10 ans de taule pour six heures d’enfer à son ex

Un homme coupable d’avoir enlevé, séquestré et défiguré son ex-conjointe a été condamné à 10 ans de prison en plus d’être déclaré délinquant à contrôler mardi au palais de justice de Saint-Jérôme.

Pendant six heures, Mélanie Côté, 34 ans, a été attachée et séquestrée. Bougie a alors commencé à faire subir une torture mentale à sa victime en lui disant notamment qu’il avait tué ses parents.

Bougie est en prison depuis son arrestation il y a quatre ans et demi. Le juge Carol Richer a décidé mardi que le temps passé en détention compterait à temps simple et non à temps et demi. Mathieu Bougie purgera donc encore cinq ans et demi de prison.