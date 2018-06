Le 21 juin est une journée bien spéciale. À partir d’aujourd’hui, c’est le début et la fin de l’été. Même si l’été vient tout juste d’être officiellement lancé, les journées, elles, commencent à raccourcir dès demain. #Sorry

Comme le 21 juin est la journée la plus longue de l’année et qu’elle tombe un jeudi, l’équipe de Silo 57 a décidé de vous concocter une bucket list de 24 activités à faire pour profiter pleinement du plus long jeudredi de l’année.

Enfilez vos plus beaux atours, ça va barder!

Voici donc 24 activités à faire ce #jeudredi!

1. Boire un café glacé à 2$ dans ce magnifique café tout rose

2. Offrez-vous un taco (ou 4) à 1$ au Barraca Rhumerie

3. Découvrez cette œuvre qui donne «mal au cœur» dans le bon sens au Musée des Beaux-Arts

4. Manger dans l'un de ces 7 nouveaux restos qui viennent tout juste d’ouvrir leurs portes

5. Boire une bière dans un wagon de métro à la Station F-MR

6. Organisez un «selfie road trip» avec vos meilleurs amis pour découvrir ces 31 endroits très «instagrammables»

7. Prendre un peu de soleil sur la terrasse rose du Cicchetti

8. Se faire tatouer par l'une de ces 17 artistes de Montréal

9. Boire une (ou plusieurs) bière à l’un de ces 7 espaces extérieurs où faire le party

10. Invitez votre chien à un «5 à 7» au Riverside

11. Visitez gratuitement les œuvres d’art de la Galerie Blanc (et prendre quelques selfies)

12. Participez à un cours de yoga gratuit au parc du Pélican avec la gang de Namkha Yoga

13. Découvrez le tout nouveau bar à cocktails très fancy Les Cousins à Brossard

14. Testez ces 5 cornets de crème glacée funky

15. Découvrez les nouvelles murales du boulevard Saint-Laurent

16. Se rafraîchir au nouveau bar «piscine», le Club Pelicano

17. Allez danser avec votre gang dans l'un de ces 11 bars de Montréal

18. Essayez une des «piscines» de sangria de La P’tite Grenouille

19. Découvrez le quartier Outremont autrement... Il y a plein de beaux spots «pas snobs»

20. S’offrir une grosse bouffe dans l'un de ces «apportez votre vin» de l’avenue Duluth

21. Organisez un «pique-nique» à la Dinette Triple Crown avec votre tendre moitié

22. Boire une pinte à prix doux dans l’un de ces 11 bars de Montréal

23. Faites un «shooting photos» sur la rue la plus «instagrammable» du Plateau

24. Enfourchez votre BIXI et découvrez ces 6 parcours de vélo à faire à Montréal

