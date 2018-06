JODOIN, André



À Longueuil, le 14 juin 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Jodoin, natif de Boucherville.Il laisse dans le deuil ses enfants André jr, Brigitte (Mario Vézina), et Jacques, ses petits-enfants Alissia et David, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Heures de visites: mercredi le 20 juin de 19h à 22h et le jeudi 21 juin de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu jeudi à 16h en la chapelle du