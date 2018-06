PAQUIN, Adrienne (née Côté)



À Saint-Eustache, le 16 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Adrienne Côté, épouse de M. Bernard Paquin.Précédée de sa fille Sylvie, elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Manon) et Marie-Josée (Pierre), ses 4 petits-enfants Sarah, Bruno, Sonia et Cynthia ainsi que ses arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 juin de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jeudi à 11h30 au salon, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph-du-Lac.Vos marques de sympathie peuvent se traduire per des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.