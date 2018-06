5 endroits où boire les meilleurs cafés glacés à Montréal

Siroter une tasse de café bien chaud, c’est un peu déprimant quand il fait 30 degrés. Heureusement, de nombreux cafés de la métropole offrent des options de boissons glacées qui vous donneront toute l’énergie dont vous avez besoin pour passer à travers votre journée.

Voici donc 5 adresses à Montréal où boire les meilleurs cafés glacés!

1. Croissant Croissant

Une publication partagée par TH3RD WAVE (@th3rdwave) le 2 Mars 2018 à 6 :37 PST

Situé sur l’avenue du Mont-Royal Est, le Croissant Croissant est l’adresse chouchou des habitants du quartier quand vient le temps de boire un délicieux latté glacé. Si vous êtes intolérant au lactose, sachez que vous pouvez demander un latté au lait d’amande, au lait de macadam et même au lait d’avoine. Une belle adresse à découvrir cet été!

2270 avenue du Mont-Royal Est

2. Campanelli

Une publication partagée par Les Quartiers du Canal (@lesquartiersducanal) le 6 Nov. 2017 à 7 :36 PST

Pour un bon café sur le pouce ou pour faire le plein de caféine dans un magnifique endroit, un arrêt au Campanelli s’impose. Situé dans le quartier Saint-Henri, ce charmant petit café italien offre également des viennoiseries et des sandwichs. Un bel endroit où se rafraîchir cet été!

4634 rue Notre-Dame Ouest

3. Café Nevé

Une publication partagée par TH3RD WAVE (@th3rdwave) le 24 Janv. 2018 à 5 :26 PST

La réputation du Café Névé n’est plus à faire. Pour boire un bon café, été comme hiver, c’est la place où aller! Le service y est excellent et le café est toujours à la hauteur de nos attentes. Impossible d’être déçu par le Café Névé et encore moins par ses cafés glacés!

151 rue Rachel Est

Plusieurs autres succursales

4. La Station W

Une publication partagée par Nicolas Jutras (@mylifestyledaily) le 20 Nov. 2015 à 11 :52 PST

La Station W est un arrêt obligé pour les amoureux de du café. Les charmants établissements situés à Verdun et dans les Shops Angus sont un lieu de prédilection pour aller étudier ou feuilleter un magazine tranquillement. Leurs cafés glacés sont savoureux et vous pouvez même vous commander une bonne assiette déjeuner pour bien commencer la journée!

3852 rue Wellington

2600 rue William-Tremblay, local 124

5. Dispatch Coffee

Une publication partagée par Dispatch Coffee (@dispatchcoffee) le 23 Mai 2018 à 11 :53 PDT

Si vous avez envie de vous balader sur le boulevard Saint-Laurent, café glacé à la main, vous devez absolument faire un arrêt au Dispatch Coffe situé au coin de l’avenue Duluth. Vous pourrez y siroter de fabuleux cafés, mais aussi assister à des cours de dégustation de café gratuits. Suivez-les sur leur page Facebook pour savoir quand aura lieu la prochaine rencontre.

4021 boul. Saint-Laurent

Pour faire le plein de caféine tous les jours dans les plus beaux cafés de Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!