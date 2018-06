8 véhicules qui étaient plus beaux avant que maintenant

La nostalgie est tellement forte qu’elle embellit parfois le passé. Mais pas tout le temps. Certains modèles actuels sont produits depuis plusieurs années. Et malheureusement, ils étaient bien plus beaux avant. Nous en avons rassemblé huit exemples.

Chevrolet Impala

Lorsqu’elle a été introduite en 1958, l’Impala se situait au sommet de la gamme Chevrolet. Aujourd’hui, c’est encore le cas. Mais oubliez la version à deux portes ou décapotables. Sa silhouette est générique et elle représente la voiture typique des agences de location. Force est d’admettre qu’il s’agit d’une triste fin de vie.

Dodge Charger

En 1966, Dodge a donné naissance à une légende : la Charger. Le millésime 1969 est assurément le plus mémorable. Il s’est entre autres fait connaître grâce à la série The Dukes of Hazzard (Shérif, fais-moi peur) dans laquelle un exemplaire orange était mis en vedette. En 2006, Dodge a réintroduit la Charger. Or, cette dernière a été transformée en berline. Bien des amateurs sont encore rancuniers. Heureusement, des versions surpuissantes sont encore offertes. Pensons notamment à la Hellcat.

Jeep Cherokee

Lorsqu’il a été lancé au milieu des années ’70, le Cherokee était carrément un dérivé du célèbre Wagoneer. Un véhicule aurait difficilement pu avoir l’air plus costaud que celui-ci. Aujourd’hui, le Cherokee n’est ni plus ni moins qu’un véhicule utilitaire sport (VUS) au milieu de la gamme de Jeep. Il se trouve dans l’ombre de son grand frère, le Grand Cherokee. Heureusement, pour 2019 son design a été quelque peu revu et c’est pour le mieux.

Land Rover Discovery

En marge du Salon de l’automobile de Paris en 2016, Land Rover a dévoilé la cinquième génération de son Discovery. Hélas, celui qui était connu pour ses formes angulaires est plus arrondi que jamais. On a tout simplement l’impression qu’il renie ses origines. Alors qu’il avait jadis l’air d’une bête d’hors-route, le Discovery a maintenant tout simplement l’air d’un VUS de luxe.

Maserati Ghibli

En 2013, Maserati a présenté sa nouvelle Ghibli. Elle est en quelque sorte le modèle d’entrée de gamme du constructeur italien. Une berline plus compacte et moins prestigieuse que la Quattroporte. On est loin du superbe coupé de grand tourisme muni d’un V8 qui a vu le jour en 1967.

Mini Austin / Cooper

Qu’on se comprenne bien, la Mini Cooper est encore belle et le plaisir de conduire qu’elle procure demeure on ne peut plus présent. Par contre, au fil du temps, elle est devenue de plus en plus grosse et lourde. Pour une voiture qui se démarquait par sa petitesse, c’est quand même paradoxal. Ses déclinaisons à cinq portières et à quatre roues motrices nous rendent particulièrement nostalgiques de la première Mini qui est apparue en 1959.

Subaru Impreza

En plus d’avoir l’air boursouflée, l’Impreza actuelle à hayon n’est offerte qu’avec le moteur à quatre cylindres à plat de 152 chevaux-vapeur. Oubliez les WRX et WRX STI c’était le cas il n’y a pourtant pas si longtemps. Il est difficile de ne pas être nostalgique dans un cas comme celui-ci.

Volkswagen Jetta

Volkswagen vient tout juste de dévoiler la septième génération de sa berline compacte. Et malheureusement, elle est plus fade que jamais. Sa ligne est fluide et plus générique que jamais. On est à des années-lumière des superbes Jetta des trois premières générations. Le meilleur est derrière nous, visiblement.