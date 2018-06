HÉROUX (née PERRON)

Jeannine



À Montréal, le 16 juin 2018, est décédée à l'âge de 89 ans, Jeannine Perron, épouse de feu Josephat Héroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Claudette), Ginette et Daniel (Denise), ses petits-enfants Bruno (Marie-Ève), Dany et Valérie, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le jeudi 21 juin de 18h à 21h ainsi que le vendredi 22 juin de 9h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie-St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe vendredi à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer (alzheimer.ca)