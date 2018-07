9 raisons pour lesquelles les années 2000 n’auraient pas été pareilles sans Sum 41

Le groupe punk rock Sum 41 a clairement marqué les années 2000 et toute une génération.

Dans les bons comme dans les mauvais moments, le groupe canadien avait toujours une chanson pour accompagner le quotidien de bien des adolescents dans leur «discman».

Puisque Deryck Whibley et sa bande débarquent au Festival d’été de Québec ce soir, voici les raisons pour lesquelles les années 2000 n’auraient pas été pareilles s’ils n’avaient pas existé.

1. Le top-5 anglo de Musique Plus aurait été très différent.

Pas de vidéoclip de Sum 41 le matin avant l’école? C’est sûr que ça aurait été une mauvaise journée.

2. Les films Folie de graduation auraient été tellement plus plates sans la musique de Sum 41 et n’auraient pas influencé une génération complète.

Que serait notre monde sans films d’ados...

3. Sans leurs vidéoclips, tu n’aurais probablement jamais eu envie d’essayer le skateboard.

4. En voyant Deryck Whibley et Avril Lavigne en couple, tu as finalement compris que l’amour véritable existe.

Photo WENN

D’ailleurs, sans Whibley, Avril Lavigne n'aurait pas eu de chum pour la préparer à sa fameuse relation avec le chanteur de Nickelback, Chad Kroeger...

Photo Wenn

5. La plupart des gars ne se seraient jamais teint les cheveux en noir.

Capture d'écran YouTube

6. Il y aurait sûrement eu moins de personnes avec une coupe de cheveux «hérisson».

Que c’était laid...

Photo d'archives, Toronto Sun

7. On n’aurait jamais eu l’idée de porter des poignets de sport... sans faire de sport.

Capture d'écran YouTube

8. On n’aurait jamais eu l’occasion de jouer In Too Deep sur notre première guitare électrique.

9. On a appris qu’on pouvait «essayer d’être parfait, mais que rien n’en valait le coup».

De sages paroles...