Baisse des taux de cotisation au RQAP

QUÉBEC | Les taux de cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) diminueront de 4 % à partir du 1er janvier 2019, a indiqué le gouvernement Couillard, mardi.

Les nouveaux taux de cotisation seront de 0,526 % pour les personnes salariées, de 0,736 % pour les employeurs et de 0,934 % pour les travailleuses et travailleurs autonomes, pour les ressources intermédiaires et pour les ressources de type familial.

«L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec les actions menées par notre gouvernement afin de répondre aux besoins des familles québécoises et d'améliorer leur qualité de vie», a expliqué le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par communiqué, mardi.

En 2016, la baisse des taux de cotisation avait été de 2 %.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) s’est réjouie de la baisse du taux de cotisation, qui devrait faire économiser 50 millions $ annuellement aux employeurs québécois.

«L’annonce d’aujourd’hui est donc un pas dans la bonne direction, mais il reste du travail à faire pour diminuer la pression fiscale sur nos PME et améliorer leur compétitivité», a indiqué Bruno Leblanc, directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI.