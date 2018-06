Bientôt un service de géolocalisation avec le 911 avec le iOS 12 d'Apple

Sur la prochaine version d'iOS 12, d'Apple, les appels d'urgence au 911 seront retransmis avec vos coordonnées GPS, du moins aux États-Unis, à l'aide d'une nouvelle technologie appelée Next Generation 911.

La technologie Next Generation 911 développée par la firme américaine RapidSOS sera implantée dans la prochaine version du système mobile iOS 12 qui vient d'être présentée plus tôt ce mois-ci à la conférence WWDC 2018.

Grâce à cette technologie, le service d'appel d'urgence 911 et les premiers répondants recevront automatiquement les coordonnées de localisation GPS du iPhone pourvu qu'iOS 12 soit installé et que l'appel soit fait sur le territoire des États-Unis.

Comme toute technologie, elle sera implantée dans d'autres pays comme le Canada. RapidSOS a développé une interface de programmation d'applications (API) qui s'adapte à différents systèmes comme les voitures, les maisons, les appareils portatifs et les applications connectés.

Améliorer HELO

Apple a indiqué que le système va grandement améliorer le temps de réponse des services d'urgence tout en préservant les principes de confidentialité. Dans ce cas-ci, seul le centre d'urgence recevra les coordonnées GPS.

Le géant à la pomme possède déjà pour ses iPhone une fonction similaire appelée HELO, pour Hybridized Emergency Location, laquelle détermine la position approximative de l'appelant à partir des tours cellulaires.

Avec la technologie de RapidSOS intégrée à iOS 12, la précision et le partage de la localisation seront beaucoup plus précis et rapides.

Le système iOS 12 sera disponible cet automne.

Siri améliorée

Autre facette majeure d'iOS 12 sera l'intégration d'une intelligence artificielle plus poussée pour l'interface vocale Siri, laquelle accuse un certain retard face à la concurrence, notamment celle de Google.

Avec iOS 12, votre téléphone favori sera plus personnalisé, il comprendra où vous êtes, ce que vous faites et tentera de déterminer ce que vous cherchez à savoir.

Par exemple, dans un cinéma, votre téléphone se placera en mode «Ne pas déranger» ou, dans une salle d'entraînement physique, activera votre liste de musique préférée.

Les suggestions de Siri s'afficheront sur l'écran verrouillé le cas échéant. Apple dit que les suggestions s'amélioreront avec le temps et la fréquentation.

Des routines intelligentes

Grâce à la technologie Workflow (une application d'automatisation des tâches), un utilisateur d'iOS 12 pourra exécuter à l'aide d'une seule commande vocale plusieurs tâches. Exemple, celle de se «rendre à la maison» indiquera à celui-ci de lancer l'application Plans, de déterminer une estimation de l'heure d'arrivée, de régler le thermostat à 21 degrés de la voiture et de syntoniser sa station favorite. Ou, autre exemple, chaque matin, de commander son café préféré chez un commerçant sur sa route.