Bouquets de fleurs

Impossible de passer à côté, l’imprimé de fleurs est en abondance dans toutes les collections. Mini, maxi, graphiques, réalistes ou tropicales, les fleurs se posent sur toutes les pièces pour égayer la penderie.

Bonne nouvelle, le motif floral fait maintenant partie des classiques indémodables. L’imprimé de fleurs se décline à l’infini et permet d’explorer plusieurs univers. On le retrouve autant dans le look bohème ou romantique que dans le style tropical ou le look rock.

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse

Porter le fleuri sans faire trop « mémé »

Les imprimés de fleurs ont parfois un petit côté vieillot dont il faut se méfier. Optez pour des imprimés sur des fonds de couleurs franches ou avec du noir et du blanc. On modernise le look en mixant le fleuri avec des pièces unies et plus structurées. On épure avec des accessoires minimalistes de couleurs unies.

Mixer les fleurs

Faites des tests, car le mix des imprimés n’est pas chose facile. Premièrement, limitez-vous à deux imprimés différents. Harmonisez les imprimés en restant dans les mêmes tons ou mixez avec un imprimé blanc et noir qui servira comme de toile de fond. Les fleurs se mixent bien avec la rayure et les carreaux.

Nouvelle ambassadrice

Photo courtoisie

Vichy Canada est fière d’annoncer son partenariat avec la quadruple médaillée olympique Penny Oleksiak, qui fera la promotion de l’importance de se protéger du soleil dans le cadre de la campagne : « Jouez en sécurité au soleil » en 2018 !

Nouveauté

Contre la pollution

Photo courtoisie

Ce soin hydratant contenant une protection FPS 30 a été conçu pour contrer les effets néfastes de la pollution sur la peau. Sa teinte universelle se fond à tous les teints pour un effet bonne mine instantanée ! Soin hydratant protection urbaine FPS 30 Reversa 47 $

Achat de la semaine

Faites de beaux rêves

Photo courtoisie

La nouvelle gelée Sommeil Profond de Lush risque de changer votre routine avant le dodo. Remplie d’huiles essentielles, de camomille de lavande et de néroli, cette gelée aura un effet apaisant avant d’aller dormir, à partir de 6,95 $/100 g.