SERRET, Maurice



À St-Jérôme, le 18 juin, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Maurice Serret, époux de feu Andrée Messal.Il laisse dans le deuil ses filles Michelle (Claude) et Elisabeth (Serge), ses petits-enfants: Karine, Annick, Raphaël, et Jordan, ses arrière-petits-enfants Emma et Charles-Émile, plusieurs amis dont ses précieux amis Marilena et Constantin.Il sera exposé au:Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe:le mercredi 20 juin de 13h à 17h et de 19h à 21h.