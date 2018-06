Ce que les acheteurs en ligne recherchent : Six vecteurs de fidélisation

Les Canadiens font un nombre record d’achats en ligne. L’an dernier, 80 % en ont fait.

Saviez-vous que 60 % des achats en ligne faits au Canada sont effectués par seulement 18 % des consommateurs au pays? Appelés hyper acheteurs, ils font au moins 25 achats en ligne par année. Principalement composé de milléniaux et des X, c’est LE segment à surveiller.

Ils savent à quoi ressemble une expérience d’achat idéale. Ils font des recherches, consultent leurs pairs et comparent l’offre des détaillants (politique de retour, frais et délais de livraison, etc.) avant d’acheter.

Pouvez-vous tenir VOS PROMESSES?

Les clients fidèles dépensent trois fois plus que les nouveaux venus. Donc ce qui compte pour eux compte aussi pour vous. Pour fidéliser vos clients, vous devez satisfaire ou dépasser leurs attentes et leur offrir la meilleure expérience possible.

Alors, en quoi consiste une bonne expérience de magasinage? Les acheteurs veulent voir votre offre dès qu’ils arrivent sur votre site, de la disponibilité des stocks à votre politique de retour. Et leur parcours d’achat ne s’arrête pas lorsque vous leur expédiez leur commande. Quelles sont vos promesses et êtes-vous capable de les tenir?

Un récent sondage mené auprès de 5 000 consommateurs canadiens a permis d’établir les six vecteurs de fidélisation qui contribuent à un parcours d’achat satisfaisant :

Ce qui compte le plus?

La compréhension et la prise en compte des six vecteurs de fidélisation sont essentielles pour les détaillants.