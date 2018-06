Charlotte Cardin et Hubert Lenoir à Gatineau

Deux des jeunes sensations musicales de l’heure, Charlotte Cardin et Hubert Lenoir, iront faire un saut au 31e Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), qui se tiendra, comme le veut la tradition, le week-end de la fête du Travail, du 30 août au 3 septembre.

L’auteure-compositrice qui a récemment fait tourner les têtes des Européens et des Américains avec le matériel de ses EP «Big Boy» et «Main Gir»l, et qui vient de dévoiler l’extrait «California», foulera la Scène du Casino Lac-Leamy le 30 août.

Quant à Hubert Lenoir, son acclamé album «Darlène» – paru en février –, sous le bras, il ira faire vibrer le parc de la Baie, le 31 août. Après un passage aux Francos de Montréal, l’excentrique chanteur sillonnera d’ailleurs les festivals du Québec pendant tout l’été, fort de récompenses prestigieuses remportées récemment, dont le Prix Félix-Leclerc de la chanson 2018.

Patrice Michaud, Vincent Vallières, Kaïn, La Chicane, plusieurs humoristes ainsi qu’un groupe d’artistes réunis pour un hommage à Gerry Boulet offriront également des prestations au FMG, qui compte pour une dixième année sur le soutien de son fidèle porte-parole, Patrice Bélanger.