Cinq desserts glacés gourmands à essayer à Montréal

Aller au dépanneur du coin pour s’acheter un bâton glacé jumbo à saveur de soda mousse fait partie d’une époque révolue. Aujourd’hui, les glaces se prennent trempées, garnies, roulées ou en sandwich. Voici cinq desserts glacés à se mettre sous la dent lors des canicules.

Sorbet mou fraise-rhubarbe – Les Givrés

Courtoisie

Adresses : 2730 Rue Masson / 334 Rue de Castelnau E

Prix: 4 $ (petite) et 4.26 $ (moyenne)

Quoi : Les Givrés s’approvisionnent directement chez des producteurs québécois et transforment en sorbet entre quatre et cinq tonnes de fruits chaque année. Le sorbet mou fraise-rhubarbe est le produit vedette de la semaine et sera disponible jusqu’au 28 juin.

Roulé de crème glacée Tiramisu – Crèmerie Pandan

Courtoisie

Adresse : 3504 Rue Notre-Dame O

Prix: 7,39 $

Quoi: De la crème glacée roulée à saveur de café vietnamien, accompagnée de biscuits au chocolat maison et de sauce au chocolat. Le Pandan met un point d’honneur à offrir une crème glacée sans agents de conservation et faite de crème transformée au minimum. Option végane disponible.

Sandwich à la crème glacée sur mesure – La Diperie

Courtoisie

Adresse : 16 succursales sur l’île de Montréal

Prix: 4,50 $ (trempage : 1 $, garniture : 55 cents)

Quoi: Un sandwich construit devant vos yeux avec les biscuits, le trempage et la garniture de votre choix. Pour les gourmands : biscuits aux friandises M&M’s, trempage à la pâte à biscuits et vermicelles multicolores.

Pop glacé Michael JacksPOP – Juliette & Chocolat

Courtoisie

Adresse: Cinq succursales à Montréal

Prix: 5,75 $

Quoi: Un pop à la crème glacée au Nutella avec des perles croquantes au chocolat et des morceaux de brownie. Les amateurs de classiques musicaux pourraient aussi se laisser tenter par le Elvis Popsley ou le PopMarley.

Twist à la griotte et aux amandes – Kem Coba

Courtoisie

Adresse: 60 avenue Fairmount O

Prix: 5,35 $

Quoi: Les griottes sont les cousines des cerises douces plus connues. Au Kem CoBa, on déguste ces fruits sucrés en sorbet, accompagné d’une crème glacée aux amandes. À essayer avant le 25 juin, puisqu’elle sera remplacée par la saveur surprise de la semaine prochaine.