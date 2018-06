Comment aider notre ado à s’accepter?

Nous avons un fils qui vient d’avoir 16 ans et qui a été diagnostiqué TDAH à l’âge de 10 ans. Son parcours scolaire avait été fort mouvementé jusque là et on ne savait plus quoi faire pour l’aider quand le diagnostic est tombé sur nous comme une bombe. Ça a dérangé toute la famille, mais au moins on savait à quoi s’en tenir avec lui. On a accepté de le médicamenter tellement sa relation avec ses confrères de classe s’était envenimée.

Maintenant rendu à 16 ans, il aimerait bien être comme les autres, et nous on aimerait cesser l’esclavage de la médication pour lui permettre de mener une vie plus semblable à celle de ses amis. Croyez-vous qu’on ferait fausse route?

Anonyme

Ne faites rien sans en discuter avec le médecin de votre fils. Lui seul est en mesure d’évaluer les risques qu’il encourt. En attendant je vous suggère la lecture d’un petit livre fort instructif sur le TDAH paru l’automne dernier chez Béliveau Éditeur « J’aime les TDAH » dans lequel des personnalités racontent leur parcours de manière positive.