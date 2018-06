GRAVEL, Guillaume



Jocelyne LeBlond et Bernard Gravel ont le grand regret de vous annoncer le décès soudain, le 9 juin 2018, à 34 ans, de leur fils Guillaume Gravel.Sa soeur Malik, son conjoint, Arnaud Berthet et leur fille Léona, se joignent à ses parents pour convier famille et amis à partager leur peine et leur sympathie le vendredi 22 juin, entre 19h et 22h à la:Au lieu de fleurs, un don à Suicide Action Montréal serait grandement apprécié.