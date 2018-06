De la grande visite aux Mardis cyclistes

Un invité de marque a assisté à la troisième présentation des Mardis cyclistes de Lachine (MCL), mardi à Montréal: le gagnant du Tour de Beauce, James Piccoli.

«Les coureurs montréalais et des environs sont chanceux d’avoir accès à un tel événement puisqu’il permet d’apprendre à courir, a-t-il dit dans un communiqué. Les MCL auxquels j’ai participé m’ont permis de me perfectionner et d’approfondir mes techniques. C’est dans l’ADN des cyclistes de persévérer et d’être patient. Toujours essayer d’aller plus loin et ne jamais arrêter d’y croire.»

Dans la catégorie Pro-Élite, au-delà de 100 coureurs ont pris le départ. Après diverses tentatives d’échappées, la course s’est jouée à deux tours de la fin quand une quarantaine de coureurs se sont regroupés pour attaquer la finale. Hendrik Pineda (Probaclac/Devinci) a finalement remporté l’étape, suivi de Nicolas Côté (iBike) et de Maxime Rubbarth (Probaclac/Devinci). Au cumulatif, c’est Stephen Keeping (Probaclac/Devinci) qui s’impose.

Du côté féminin, Raphaële Lemieux a repris là où elle l’a laissé, l’emportant devant Rebecca Beaumont (Marin-Peppermint) et Béatrice Le Sauteur (Logica Sport Biemme).

Des absents

Comme la troisième étape des MCL tombait pendant la semaine de la fin des classes et la période d’examens, il y avait quelques absents chez les plus jeunes.

Les espoirs de Laval Primeau ont dominé dans la Coupe de la relève grâce à Arnaud Beaudoin, premier, et Joël Plamondon, deuxième. Raphaël Parisella (CC Boucherville) est grimpé sur la troisième marche du podium.

Allyson Webb Charland (Dynamiks de Contrecoeur) a pris le départ avec le maillot du leader par intérim, en l’absence d’Adèle Desgagnes. Elle a devancé sa coéquipière Iris Gabelier et Elissa Proulx (VC Métropolitain Québecor) sur le podium.

Samuel Couture et Pénélope Primeau, de l’équipe Les espoirs de Laval Primeau, ont respectivement remporté les courses masculine et féminine de la Coupe des jeunes. Les deux coureurs sont en tête du classement général.