LESSARD, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Lessard survenu à Montréal, le 13 juin 2018, à l'âge de 80 ans. Il était le fils de feu M. Rosario Lessard et de feu Mme Germaine Flamand.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Gisèle Therrien, ses enfants ainsi que d'autres parents et amis.Il a oeuvré à Ville St-Laurent comme coiffeur, propriétaire du Coiffurium, pendant plus de 40 ans.La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 22 juin 2018 de 17h à 21h et le samedi 23 juin 2018 de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole suivra, dès 15h, en la chapelle de la résidence funéraire.