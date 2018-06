Estrie: pelletée de terre pour le mégaprojet d’usine de cannabis médical

WEEDON | L’entreprise MYM Nutraceuticals a procédé mardi après-midi, à Weedon, en Estrie, à la pelletée de terre officielle en vue de la construction de premières serres de production de cannabis médical.

Le président du conseil d'administration de la compagnie, Erick Factor, et son chef de direction, Rob Gietl, ont procédé à ce coup d'envoi. Le projet de Weedon prévoit 1,5 million de pieds carrés de serres cultivables (104 millions $) ainsi qu’un centre de recherche et d'innovation et un musée (119 millions $).

Au total, ces investissements prévus de 223 millions $ devraient permettre la création de 400 emplois directs. Le projet est ambitieux et l'entreprise doit aller de l'avant si elle veut obtenir ses permis d'exploitation.

Dans un premier temps, deux bâtiments, dont une serre modèle, seront construits pour appuyer leur demande de certification auprès de Santé Canada.

Des faux pas, la société en a commis quelques-uns depuis une année: elle a laissé entendre que le président de sa filiale québécoise était le neveu de Guy Lafleur ce qui n'était pas vrai. Elle a dû racheter les parts d'un consultant et actionnaire, Antonio Bramante, parce qu'il avait des antécédents judiciaires. Au départ, certains ont cru à un possible conflit d'intérêts, la municipalité ayant prêté les services de son directeur général adjoint à l'entreprise. Voilà que Fabian Garcia oeuvre maintenant comme chargé de projet pour MYM.

Les dirigeants disent avoir investi jusqu'ici 3 millions $. Ils veulent avec ce projet, révolutionner l'industrie du cannabis médical et en faire un pôle d'attraction avec l'implantation d'un éventuel centre de recherche et d'innovation.

C'est sur ses 329 acres de terrains, au bout du rang 2 sud à Weedon que seront érigées les deux premières serres. La production pour satisfaire les exigences et standards de Santé Canada pourrait débuter fin 2018, début 2019.

Les activités du groupe MYM Nutraceuticals à Weedon pourraient générer pour les gouvernements, des retombées fiscales annuelles d'une quarantaine de millions de dollars, selon les promoteurs.