Gala Pascal-Bossé : la sous-carte est connue

La sous-carte du gala de boxe qui mettra en vedette Jean Pascal et Steve Bossé a été dévoilée, mardi.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Groupe Yvon Michel (GYM) présentera un combat d'arts martiaux mixtes dans son gala. Et comme la première fois, c'est Yoni Sherbatov qui sera en vedette.

Pour l'occasion, le Lavallois affrontera l'Américain Trevor Ward et ce qu'on retient de ce duel, c'est la différence de taille entre les deux combattants.

«La première fois qu’on l’a présenté, Yoni Sherbatov, on ne l’a pas vu, ça n’a duré que quelques secondes», a mentionné Bernard Barré, vice-président, opérations et recrutement chez GYM.

«On a cligné des yeux et il n’était plus là, a-t-il poursuivi. On a décidé de revoir ça, ce que ça pourrait donner, ce mélange entre les deux sports. Cette fois, il y a quelque chose d’intrigant: Sherbatov mesure 5 pi 2 po, son adversaire mesure 6 pi 1 po!»

«Hier c’était drôle, on a pratiqué avec un gars qui était à 6 pi 3 po, il y a eu des coups de poing qui ont touché la poitrine ou la gorge, mais je n’ai pas pu l’atteindre, a souligné Sherbatov. Notre plan est de beaucoup l’attaquer au corps, de lutter, de l’amener au sol. Quand on est au sol en MMA, la grandeur ne joue pas un grand rôle.»

La revanche de Lafrenière

La demi-finale en sera une toute canadienne, alors qu'elle opposera Francis Lafrenière au Britanno-colombien Albert Onolunose.

L'enjeu est grand pour celui qu'on surnomme «The People's Champ», alors qu'il tentera de reconquérir le titre NABO des poids moyens qu'il avait justement perdu aux mains d'Onolunose. Et en prévision de ce combat revanche, Lafrenière a fait ses devoirs.

«Je ne lui donnerai pas les deux premiers rounds, ça c’est sûr, a affirmé Lafrenière. Je ne le laisserai pas m’accrocher autant. 141 fois en dix rounds, c’est une moyenne de dix fois par round. C’est énorme. On va tout changer ça.»

Il s'agira d'une deuxième expérience pour Lafrenière en sous-carte de Jean Pascal.

En 2016, il avait fait les frais de la demi-finale du combat entre Pascal et Sergey Kovalev, alors qu'il avait signé une victoire face à Renan St-Juste. Lafrenière espère d'ailleurs livrer un combat tout aussi convaincant face à Onolunose.

«Contre Renan St-Juste, ça avait été une des plus belles bagarres, on avait fait combat de l’année au Canada, sixième au monde selon ESPN, a rappelé Lafrenière. À la boxe, il faut être deux pour danser, en espérant qu’Albert voudra danser ce soir-là.»

«L’important c’est que les amateurs en aient pour leur argent, mais aussi, que je remporte la victoire», a-t-il ajouté.